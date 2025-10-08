Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B Assier
Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B Assier mercredi 8 octobre 2025.
Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B
le bourg Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-25 12:30:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27
Il propose une rétrospective de ses œuvres réalisées ces 5 dernières années
Il propose une rétrospective de ses œuvres réalisées ces 5 dernières années.
Des peintures aux thèmes éclectiques et colorées seront exposées au vu des regards. .
le bourg Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr
English :
A retrospective of his work over the past 5 years
German :
Er bietet eine Retrospektive seiner Werke aus den letzten 5 Jahren an
Italiano :
Una retrospettiva del suo lavoro negli ultimi 5 anni
Espanol :
Una retrospectiva de su trabajo en los últimos 5 años
L’événement Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B Assier a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Lacapelle Marival