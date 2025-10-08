Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B Assier

Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B Assier mercredi 8 octobre 2025.

Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B

le bourg Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27

Il propose une rétrospective de ses œuvres réalisées ces 5 dernières années

Il propose une rétrospective de ses œuvres réalisées ces 5 dernières années.

Des peintures aux thèmes éclectiques et colorées seront exposées au vu des regards. .

le bourg Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr

English :

A retrospective of his work over the past 5 years

German :

Er bietet eine Retrospektive seiner Werke aus den letzten 5 Jahren an

Italiano :

Una retrospettiva del suo lavoro negli ultimi 5 anni

Espanol :

Una retrospectiva de su trabajo en los últimos 5 años

L’événement Exposition Caf’Causse d’Assier Valéry B Assier a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Lacapelle Marival