Exposition Café Grenouille | Eddy Saint martin Café librairie Grenouille Langeac

Exposition Café Grenouille | Eddy Saint martin

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : Dimanche 2025-11-15

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-15

Exposition au Café Librairie Grenouille d’Eddy Saint martin expose ses toiles Peines de sel , Bains de miel , peinture, collages, tout un univers coloré à découvrir.

.

Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Exhibition at the Café Librairie Grenouille of Eddy Saint Martin’s paintings: Peines de sel , Bains de miel , paintings, collages, a whole colorful universe to discover.

German :

Ausstellung im Café Librairie Grenouille von Eddy Saint martin stellt seine Gemälde aus: Peines de sel , Bains de miel , Malerei, Collagen, eine ganze bunte Welt, die es zu entdecken gilt.

Italiano :

Mostra al Café Librairie Grenouille dei dipinti di Eddy Saint Martin: Peines de sel , Bains de miel , pittura, collage, un intero universo colorato da scoprire.

Espanol :

Exposición en el Café Librairie Grenouille de los cuadros de Eddy Saint Martin: Peines de sel , Bains de miel , pintura, collages, todo un universo de colores por descubrir.

