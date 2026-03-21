Exposition Cahiers d’Art. Modernité et Archaïsme Musée Départemental d’Art Moderne-Collection Zervos Vézelay

Exposition Cahiers d’Art. Modernité et Archaïsme

Musée Départemental d’Art Moderne-Collection Zervos 14 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-07-01 2026-09-01

L’équipe du Musée Départemental d’Art Moderne-Collection Zervos (MDAM) est heureuse de vous retrouver du 3 avril au 8 novembre 2026 de 10h à 18h sauf le mardi mais tous les jours en juillet et août. Pour célébrer les 100 ans de la revue Cahiers d’Art créée par Christian Zervos et les 20 ans du musée. Nous vous présenterons l’exposition temporaire réalisée avec le Musée national Picasso-Paris (MnPP) pour sa deuxième année de partenariat Cahiers d’Art Modernité et Archaïsme .

L’exposition présente la manière dont la revue Cahiers d’Art a contribué à redéfinir les frontières entre modernité et archaïsme et propose une exploration de la collection Zervos en la faisant dialoguer avec les collections du MnPP et un ensemble d’œuvres invitées issues des collections nationales et régionales.

Retrouvez-nous dès l’ouverture du 3 avril après votre visite, autour d’un verre de l’amitié afin de lancer les festivités de cette saison prometteuse ! .

Musée Départemental d’Art Moderne-Collection Zervos 14 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 39 26

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English : Exposition Cahiers d’Art. Modernité et Archaïsme

L’événement Exposition Cahiers d’Art. Modernité et Archaïsme Vézelay a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)