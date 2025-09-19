EXPOSITION « CALBAS’ART » Merville

EXPOSITION « CALBAS’ART » Merville vendredi 19 septembre 2025.

EXPOSITION « CALBAS’ART »

SALLE JULIEN NAUDIN (FACE À L’ÉGLISE) Merville Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Pendant la fête locale de Merville, nous vous donnons rendez-vous pour une grande exposition artisanale sur le Burkina Faso.

En plus de présenter leur travail sur stand, les artisans proposeront des animations.

(Cette action est réalisée au profit des activités de parrainage de l’association L’Autan & L’Harmattan.)

Horaires

Vendredi de 20h à minuit

Samedi de 16h à minuit

Dimanche de 16h à 20h. .

SALLE JULIEN NAUDIN (FACE À L’ÉGLISE) Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com

English :

During the local festival in Merville, we invite you to join us for a major craft exhibition on Burkina Faso.

German :

Während des lokalen Festes in Merville treffen wir uns mit Ihnen zu einer großen Kunsthandwerksausstellung über Burkina Faso.

Italiano :

Durante la festa locale di Merville, terremo una grande mostra di artigianato sul Burkina Faso.

Espanol :

Durante la fiesta local de Merville, celebraremos una gran exposición de artesanía sobre Burkina Faso.

