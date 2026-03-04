Exposition – Cali & Lo, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Exposition – Cali & Lo 9 – 31 mars Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sans inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T09:00:00+01:00 – 2026-03-09T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-31T09:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Exposition des artistes Cali & Lo : MAO A MAO

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Cali :

Son travail est abstrait et uniquement en noir et blanc. Elle utilise des crayons feutres Faber Castel et également des crayons bic noirs. Le désir de dessiner vient d’une urgence : celle de sortir une émotion . Le squelette du dessin vient d’un mot, de lettres puis elle remplit. Le papier se nourrit du noir. Et se dessinent ainsi des formes, des esquisses que chacun interprète à sa façon. Elle ne cherche pas à produire un résultat, le crayon glisse, c’est lui qui décide. Le noir et le blanc, le vide et le plein, le yin et le yang, le mouvement, la vie.

Lo :

Lo développe une pratique artistique intuitive et expressive, où chaque oeuvre est une pièce unique, sans reproduction. Son travail explore la spontanéité du geste et l’intensité des couleurs, créant des compositions vibrantes entre abstraction et figuration. Influencé par les surréalistes, il laisse émerger des formes et textures brutes, invitant le spectateur à une immersion sensorielle. Ses créations, marquées par une liberté totale ’exécution, captent l’émotion dans l’instant et offrent un dialogue saisissant entre matière et couleur.

Cali & Lo : travail commun à quatre mains

Pourquoi un travail à 4 mains ? une volonté initiale de réussir à mélanger nos univers. Les premiers essais étaient timides, le style de chacun ne faisait que tourner autour de l’autre. Puis nous avons travaillé en même temps sur le même support, nous appliquant à ne pas rester trop longtemps au même endroit sur la feuille, mêlant plus simplement notre manière de dessiner à la trace de l’autre. Après avoir réalisé les tracés au feutre, nous nous appliquions la même règle pour la couleur, chacun pouvant intervenir et perturber ce que l’autre avait fait.

MAO A MAO

https://www.instagram.com/laurentmerot/

https://www.instagram.com/calisaboaco

Cali & Lo : travail commun à quatre mains