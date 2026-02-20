Exposition »Calligraphie » par Jean-Marie Dommeizel Place Noël Poujade Gourdon
Exposition »Calligraphie » par Jean-Marie Dommeizel
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-31
Chemin d'expression, porte d'entrée vers l'art, la calligraphie est terre de rencontres, de recherches, d'expérimentations avec pour repère l'écriture, la lettre, le signe. En résonance avec l'oeuvre de Saïd Mohammed.
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
As a means of expression and a gateway to art, calligraphy is a land of encounters, research and experimentation, with writing, the letter and the sign as its reference point
