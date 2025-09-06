Exposition – calligraphies et portraits – Shadi Marchand Pavillon Courrouze Rennes

Exposition – calligraphies et portraits – Shadi Marchand Pavillon Courrouze Rennes samedi 6 septembre 2025.

Exposition – calligraphies et portraits – Shadi Marchand Pavillon Courrouze Rennes 6 – 14 septembre Ille-et-Vilaine

Exposition artistique au Pavillon de la Courrouze, par l’artiste Shadi Marchand – calligraphies et portraits – du 6 au 14 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T20:00:00.000+02:00

1



Pavillon Courrouze Pavillon de la Courrouze, Rue des Munitionnettes, Rennes, France La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine