Exposition calligraphique Prieuré de Moirax Moirax

Exposition calligraphique Prieuré de Moirax Moirax samedi 20 septembre 2025.

Exposition calligraphique 20 et 21 septembre Prieuré de Moirax Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition calligraphique

Prieuré de Moirax

Découvrez l’art raffiné de la calligraphie, où chaque trait devient une œuvre d’équilibre et de beauté.

Un rendez-vous qui célèbre la force des mots et l’élégance du geste

Prieuré de Moirax 1 place de l’église, 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.moirax-tourisme.com Classé au titre des Monuments historiques. Parkings

Journées européennes du patrimoine 2025