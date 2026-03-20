Exposition Calmes tempêtes par Pierre Brouillon TARBES Tarbes

Exposition Calmes tempêtes par Pierre Brouillon

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-04-21

Pierre Brouillon est un artiste amateur Toulousain, naviguant entre plusieurs médiums, principalement le dessin, traditionnel et numérique, et la peinture acrylique.

La science-fiction et le fantastique sont les genres dans lesquels il puise ses inspirations. Enki Bilal et sa femme aux lèvres bleues, François Schuiten, Jacques Abeille et leurs Mers Perdues, Zdzisław Beksiński et ses mondes d’après. Il y’en a bien-sûr des centaines, voire des milliers d’autres, ils se reconnaîtront.

Altérités parallèles, futurs possibles et passés fantasmés, il visite ces temporalités et ces lieux formidables, tente d’y faire apparaître les personnages étranges qui y habitent et de faire émerger les paysages pas tout à fait d’ici, pas tout à fait d’ailleurs, qu’ils parcourent. Visages tristes, corps hachés, évoluent sous des cieux tourmentés, mais toujours un coin d’azur.

Visiteurs, découvreurs, bienvenue chez vous, à l’autre bout du Rêve, au bord des cieux.

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

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English :

Pierre Brouillon is an amateur artist from Toulouse, working in several media, mainly traditional and digital drawing, and acrylic painting.

Science fiction and fantasy are the genres from which he draws his inspiration. Enki Bilal and his blue-lipped wife, François Schuiten, Jacques Abeille and their Lost Seas, Zdzis?aw Beksi?ski and his worlds beyond. There are, of course, hundreds, if not thousands, of others who will recognize themselves.

Parallel alterities, possible futures and fantasized pasts, he visits these formidable temporalities and places, trying to conjure up the strange characters who inhabit them and to bring to light the not-quite-here, not-quite-elsewhere landscapes they traverse. Sad faces, chopped-up bodies, evolve under tormented skies, but always a corner of azure.

Visitors, discoverers, welcome home, to the other end of the Dream, to the edge of the skies.

L’événement Exposition Calmes tempêtes par Pierre Brouillon Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65