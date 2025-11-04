Exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage TARBES Tarbes

Exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage TARBES Tarbes mardi 4 novembre 2025.

Exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2025-11-04

Né en 1959 près de Valence en Espagne, Calo Carratalá est un peintre contemporain spécialisé dans la représentation de paysages naturels. L’artiste a intégré les Beaux-Arts de Valence puis complété sa formation au sein de l’académie d’Espagne de Rome.

Le voyage est au centre du processus créatif de l’artiste. Muni d’un carnet de croquis, l’artiste immortalise les sensations qu’il tire de ces panoramas, note les couleurs, la taille des éléments puis les assemble de retour dans son atelier.

Calo Carratalá une vision de la nature sublimée

Le choix pictural de Calo Carratalá est influencé par une vision contemporaine du paysage. Si les peintres de la Renaissance considéraient la représentation du monde comme une manière de se l’approprier, selon le peintre, les contemporains se trouvent en face d’une nature à protéger.

En résultent des œuvres qui exaltent la nature à la fois tourmentée et grandiose suscitant admiration et contemplation. Des montagnes enneigées des Pyrénées à la forêt amazonienne, les peintures de Calo Carratalá nous donnent à voir le caractère sublime de la nature, au sens où elle dépasse l’être humain par son immensité et la force de ses éléments. Il pratique la peinture comme une introspection qui invite le spectateur à rêver à des contrées éloignées.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Visites commentées de l’exposition à 15h

Jeudis 6 13 20 et 27 novembre

Dimanches 9 et 23 novembre

Visites commentées collection hussards à 15h

Jeudis 23 et 30 octobre

Dimanches 26 octobre et 2 16 et 30 novembre

.

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Born in 1959 near Valencia, Spain, Calo Carratalá is a contemporary painter specializing in natural landscapes. The artist studied at the Beaux-Arts in Valencia, then completed his training at the Spanish Academy in Rome.

Travel is central to the artist?s creative process. Armed with a sketchbook, the artist immortalizes the sensations he draws from these panoramas, noting the colors and sizes of the elements, then assembles them back in his studio.

Calo Carratalá: a sublimated vision of nature

Calo Carratalá’s pictorial choices are influenced by a contemporary vision of landscape. While Renaissance painters saw the representation of the world as a way of appropriating it, according to the painter, our contemporaries are faced with a nature to be protected.

The result is works that exalt nature, at once tormented and grandiose, arousing admiration and contemplation. From the snow-capped mountains of the Pyrenees to the Amazon rainforest, Calo Carratalá?s paintings show us the sublime character of nature, in the sense that it surpasses human beings in its immensity and the force of its elements. He paints as an introspection that invites the viewer to dream of distant lands.

OPENING HOURS

Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 5:30 p.m

Guided tours of the exhibition at 3pm:

Thursdays November 6 13 20 and 27

Sundays, November 9 and 23

Guided tours of the Hussars collection at 3pm

Thursdays, October 23 and 30

Sundays, October 26 and November 2 16 and 30

German :

Calo Carratalá wurde 1959 in der Nähe von Valencia in Spanien geboren. Er ist ein zeitgenössischer Maler, der sich auf die Darstellung von Naturlandschaften spezialisiert hat. Er studierte an der Kunsthochschule in Valencia und schloss seine Ausbildung an der Spanischen Akademie in Rom ab.

Das Reisen steht im Mittelpunkt des kreativen Prozesses des Künstlers. Mit einem Skizzenbuch verewigt der Künstler die Eindrücke, die er von den Panoramen gewinnt, notiert Farben und Größen der Elemente und fügt sie dann in seinem Atelier zusammen.

Calo Carratalá: Ein sublimierter Blick auf die Natur

Calo Carratalás malerische Wahl wird von einer zeitgenössischen Sicht auf die Landschaft beeinflusst. Während die Maler der Renaissance die Darstellung der Welt als eine Art und Weise betrachteten, sie sich anzueignen, sehen sich die Zeitgenossen laut dem Maler mit einer Natur konfrontiert, die es zu schützen gilt.

Das Ergebnis sind Werke, die die stürmische und großartige Natur verherrlichen, die Bewunderung und Kontemplation hervorruft. Von den schneebedeckten Bergen der Pyrenäen bis zum Regenwald des Amazonas zeigen uns Calo Carratalás Gemälde die Erhabenheit der Natur, in dem Sinne, dass sie den Menschen durch ihre Weite und die Kraft ihrer Elemente übersteigt. Er praktiziert die Malerei als Introspektion, die den Betrachter dazu einlädt, sich in ferne Länder zu träumen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr

Kommentierte Führungen durch die Ausstellung um 15 Uhr

Donnerstag, 6. 13. 20. und 27. November

Sonntag, 9. und 23. November

Führungen durch die Husarensammlung um 15 Uhr

Donnerstag, 23. und 30. Oktober

Sonntag, 26. Oktober und 2 16 und 30 November

Italiano :

Nato nel 1959 vicino a Valencia, in Spagna, Calo Carratalá è un pittore contemporaneo specializzato nella rappresentazione di paesaggi naturali. L’artista ha studiato alla Scuola di Belle Arti di Valencia e ha poi completato la sua formazione all’Accademia di Spagna a Roma.

I viaggi sono al centro del processo creativo dell’artista. Armato di un quaderno di schizzi, l’artista immortala le sensazioni che trae da questi panorami, annotando i colori e le dimensioni degli elementi prima di assemblarli nel suo studio.

Calo Carratalá: una visione sublime della natura

Le scelte pittoriche di Calo Carratalá sono influenzate da una visione contemporanea del paesaggio. Mentre i pittori del Rinascimento vedevano nella rappresentazione del mondo un modo per appropriarsene, secondo il pittore i nostri contemporanei si trovano di fronte a una natura che deve essere protetta.

Il risultato è un’opera che esalta la natura, tormentata e grandiosa al tempo stesso, suscitando ammirazione e contemplazione. Dalle montagne innevate dei Pirenei alla foresta amazzonica, i dipinti di Calo Carratalá ci mostrano il carattere sublime della natura, nel senso che supera gli esseri umani per la sua immensità e la forza dei suoi elementi. La sua pittura è un’introspezione che invita lo spettatore a sognare terre lontane.

ORARI DI APERTURA

Da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

Visite guidate alla mostra alle ore 15.00:

Giovedì 6 13 20 e 27 novembre

Domenica 9 e 23 novembre

Visite guidate alla collezione degli Ussari alle ore 15.00

Giovedì 23 e 30 ottobre

Domenica 26 ottobre e 2 16 e 30 novembre

Espanol :

Nacido en 1959 cerca de Valencia (España), Calo Carratalá es un pintor contemporáneo especializado en la representación de paisajes naturales. El artista estudió en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y completó su formación en la Academia de España en Roma.

Los viajes son fundamentales en el proceso creativo del artista. Armado con un cuaderno de bocetos, el artista inmortaliza las sensaciones que extrae de estas panorámicas, anotando los colores y tamaños de los elementos antes de ensamblarlos de nuevo en su estudio.

Calo Carratalá: una visión sublime de la naturaleza

Las elecciones pictóricas de Calo Carratalá están influidas por una visión contemporánea del paisaje. Mientras que los pintores del Renacimiento veían en la representación del mundo una forma de apropiarse de él, según el pintor, nuestros contemporáneos se enfrentan a una naturaleza que necesita ser protegida.

El resultado son obras que exaltan la naturaleza, a la vez atormentada y grandiosa, suscitando admiración y contemplación. Desde las montañas nevadas de los Pirineos hasta la selva amazónica, los cuadros de Calo Carratalá nos muestran el carácter sublime de la naturaleza, en el sentido de que supera al ser humano en su inmensidad y en la fuerza de sus elementos. Pinta como una introspección que invita al espectador a soñar con tierras lejanas.

HORARIO DE APERTURA

De martes a domingo, de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h

Visitas guiadas a la exposición a las 15.00 h:

Jueves 6 13 20 y 27 de noviembre

Domingos 9 y 23 de noviembre

Visitas guiadas de la colección de húsares a las 15:00 h

Jueves 23 y 30 de octubre

Domingos 26 de octubre y 2 16 y 30 de noviembre

L’événement Exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage Tarbes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de Tarbes|CDT65