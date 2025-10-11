Exposition camions et radio commandés Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines
Exposition camions et radio commandés Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines samedi 11 octobre 2025.
Exposition camions et radio commandés
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-11
Environ 80 camions en extérieur et 200m2 de piste avec camions radio-commandés dans des décors.
Foodtrucks, exposants, tombola.
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 88 38 60
English :
Around 80 trucks outside and 200m2 of track with radio-controlled trucks in scenery.
Foodtrucks, exhibitors, tombola.
German :
Ca. 80 Trucks im Freien und 200m2 Piste mit funkgesteuerten Trucks in Kulissen.
Foodtrucks, Aussteller, Tombola.
Italiano :
Circa 80 camion all’esterno e 200 m2 di pista con camion radiocomandati in scenografia.
Camioncini, espositori, tombola.
Espanol :
Alrededor de 80 camiones en el exterior y 200 m2 de pista con camiones de radiocontrol en la escenografía.
Foodtrucks, expositores, tómbola.
L’événement Exposition camions et radio commandés Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente