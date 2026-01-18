Exposition Camions Radio commandés Allas-Champagne
Exposition Camions Radio commandés Allas-Champagne samedi 31 janvier 2026.
Exposition Camions Radio commandés
salle des fêtes Allas-Champagne Charente-Maritime
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-31
Exposition à la salle des Fêtes d’Allas Champagne de camions Radios Commandés. Buvette et tombola sur place.
salle des fêtes Allas-Champagne 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 48 56 28
English :
Exhibition of Radios Commandés trucks at the Allas Champagne village hall. Refreshments and tombola on site.
