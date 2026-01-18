Exposition Camions Radio commandés

salle des fêtes Allas-Champagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Exposition à la salle des Fêtes d’Allas Champagne de camions Radios Commandés. Buvette et tombola sur place.

.

salle des fêtes Allas-Champagne 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 48 56 28

English :

Exhibition of Radios Commandés trucks at the Allas Champagne village hall. Refreshments and tombola on site.

L’événement Exposition Camions Radio commandés Allas-Champagne a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac