Exposition campagne et nature – Eu, 7 juin 2025 09:00, Eu.

Seine-Maritime

Exposition campagne et nature Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

–

2025-06-07 09:00:00

Début : 2025-06-07 09:00:00

2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

2025-06-07

A l’occasion de la 22ème édition des Rendez-vous aux jardins qui se déroulera du 6 au 8 juin, venez découvrir l’exposition sur la campagne et la nature.

Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

English : Exposition campagne et nature

For the 22nd edition of Rendez-vous aux jardins from June 6 to 8, come and discover our exhibition on the countryside and nature.

German :

Anlässlich der 22. Ausgabe der Rendez-vous aux jardins, die vom 6. bis 8. Juni stattfindet, sollten Sie die Ausstellung über das Land und die Natur besuchen.

Italiano :

Nell’ambito del 22° Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno, venite a scoprire la mostra sulla campagna e la natura.

Espanol :

En el marco de la 22ª Rendez-vous aux jardins, que se celebra del 6 al 8 de junio, venga a descubrir la exposición sobre el campo y la naturaleza.

