Exposition Campagnes sauvages Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Charente-Maritime

Exposition Campagnes sauvages Muséum d’histoire naturelle Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-09-18

fin : 2025-08-31

2025-09-18

Exposition temporaire de photographies animalières située dans le jardin du Muséum.

Muséum d’histoire naturelle Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Exhibition Campagnes sauvages

Temporary exhibition of wildlife photography in the Museum garden.

German : Ausstellung Campagnes sauvages

Temporäre Ausstellung von Tierfotografien, die sich im Garten des Muséums befindet.

Italiano :

Mostra temporanea di fotografie di animali selvatici nel giardino del Museo.

Espanol : Exposicion Campagnes sauvages

Exposición temporal de fotografías de fauna en el jardín del Museo.

