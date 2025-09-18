Exposition Campagnes sauvages Muséum d’histoire naturelle La Rochelle
Exposition Campagnes sauvages Muséum d’histoire naturelle La Rochelle jeudi 18 septembre 2025.
Charente-Maritime
Exposition Campagnes sauvages Muséum d’histoire naturelle Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-09-18
fin : 2025-08-31
2025-09-18
Exposition temporaire de photographies animalières située dans le jardin du Muséum.
Muséum d’histoire naturelle Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er
La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25
English : Exhibition Campagnes sauvages
Temporary exhibition of wildlife photography in the Museum garden.
German : Ausstellung Campagnes sauvages
Temporäre Ausstellung von Tierfotografien, die sich im Garten des Muséums befindet.
Italiano :
Mostra temporanea di fotografie di animali selvatici nel giardino del Museo.
Espanol : Exposicion Campagnes sauvages
Exposición temporal de fotografías de fauna en el jardín del Museo.
