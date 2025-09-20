Exposition : « Candidature UNESCO » Hôtel des Postes Tuchan

Exposition : « Candidature UNESCO » 20 et 21 septembre Hôtel des Postes Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition sur le thème de la candidature de la France au patrimoine mondial de l’Unesco en cours des Forteresses Royales du Languedoc

Aguilar – Carcassonne – Lastours – Montségur – Peyrepertuse – Puilaurens – Quéribus – Termes

Hôtel des Postes Grand’Rue, 11350 Tuchan, France Tuchan 11350 Aude Occitanie En 1879, l’administration des Postes fusionne avec celle du télégraphe. A partir des années 1880-1890, le bâtiment postal n’est plus un immeuble quelconque mais s’individualise en zone urbaine comme en zone rurale. Il revêt dans sa décoration les symboles républicains (faisceaux de licteurs et inscription « République française »). La Poste de Tuchan témoigne de ce renouveau et apparaît comme un exemple typique du phénomène. Le bâtiment est carré à un étage sur rez-de-chaussée surélevé. Il est couvert d’une toiture à une seule croupe, de sorte que la façade postérieure est un mur pignon aveugle. Sur la façade principale, le rez-de-chaussée est occupé par le bureau de poste et éclairé par deux baies en plein cintre encadrées par deux portes à impostes cintrées. L’accès se fait par deux volées d’escalier divergentes. L’étage, correspondant au logement du receveur, est éclairé par deux portes-fenêtres à balcons, encadrées par deux baies plus petites. L’ensemble des ouvertures a reçu un encadrement saillant en harpe. Les façades latérales sont percées de trois ouvertures cintrées au rez-de-chaussée, rectangulaires à l’étage. La toiture déborde largement sur les murs. L’avant-toit est porté par une rangée de consoles en bois entre lesquelles prend place une frise en céramique bleue et jaune, agrémentée de roses. A hauteur des cintres des baies du rez-de-chaussée et sous les consoles de la toiture, les façades sont animées par deux rangs de briques enchâssées entre deux bandeaux de céramique vernissée verte. L’immeuble est bordé au nord et au sud par deux petits jardins fermés par des grilles ornées d’un arabesque caractéristique du « modern style ». Des dessins différents mais relevant du même parti décoratif, ont été choisis pour les grilles qui bordent les volées d’escaliers et protègent les fenêtres du rez-de-chaussée. Les deux piliers carrés qui précèdent la façade principale sont polychromes (alternance de grès et de brique) et ornés sur chacune de leur face par une palmette sculptée.

