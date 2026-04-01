Exposition Canine Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Chassieu

Exposition Canine

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir l’exposition Canine Internationale à Eurexpo, où sont exposées différentes races de chien.

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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 84 07 22 scrasecretariat@free.fr

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English :

Come and discover the International Dog Show at Eurexpo, where different breeds of dog are exhibited.

L’événement Exposition Canine Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme