Exposition Canine Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Exposition Canine Eurexpo Parc des Expositions Chassieu samedi 11 avril 2026.
Chassieu
Exposition Canine
Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir l’exposition Canine Internationale à Eurexpo, où sont exposées différentes races de chien.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 84 07 22 scrasecretariat@free.fr
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English :
Come and discover the International Dog Show at Eurexpo, where different breeds of dog are exhibited.
L’événement Exposition Canine Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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