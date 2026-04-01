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Exposition Canine Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Exposition Canine Eurexpo Parc des Expositions Chassieu samedi 11 avril 2026.

Lieu : Eurexpo Parc des Expositions

Adresse : Boulevard de l'Europe

Ville : 69680 Chassieu

Département : Rhône

Début : 2026-04-11T

Fin : 2026-04-12T

Tarif :

Chassieu

Exposition Canine

Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-11

Venez découvrir l’exposition Canine Internationale à Eurexpo, où sont exposées différentes races de chien.
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Eurexpo Parc des Expositions Boulevard de l’Europe Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 84 07 22  scrasecretariat@free.fr

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English :

Come and discover the International Dog Show at Eurexpo, where different breeds of dog are exhibited.

L’événement Exposition Canine Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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