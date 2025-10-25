29e Retroberry Châteauroux
29e Retroberry Châteauroux dimanche 7 décembre 2025.
29e Retroberry
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Début : Dimanche 2025-12-07 07:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Vente de pièces neuves et d’occasions pour tous véhicules anciens, automobilia, plaques émaillées, documentation, publicités et miniatures…
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
L'événement 29e Retroberry Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-13