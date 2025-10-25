29e Retroberry

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 07:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Vente de pièces neuves et d’occasions pour tous véhicules anciens, automobilia, plaques émaillées, documentation, publicités et miniatures…

.

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Châteauroux International Dog Show will take place on October 25 and 26 at the Parc des Expositions de Belle-Isle.

German :

Die Internationale Hundeausstellung von Châteauroux findet am 25. und 26. Oktober im Parc des Expositions de Belle-Isle statt.

Italiano :

L’Esposizione Internazionale Canina di Châteauroux si terrà il 25 e 26 ottobre presso il Centro Esposizioni Belle-Isle.

Espanol :

La Exposición Internacional Canina de Châteauroux se celebrará los días 25 y 26 de octubre en el recinto ferial de Belle-Isle.

L’événement 29e Retroberry Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme