EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE DE BÉZIERS Béziers

Avenue du Viguier Béziers Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Près de 1500 chiens et 350 races seront jugés par des experts européens. L’événement se pare de rose pour Octobre Rose un week-end de passion, partage et solidarité.

Cette année, l’événement s’habille de rose pour Octobre Rose et affirme son soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Un week-end placé sous le signe de la passion canine, du partage et de la solidarité.

Au programme

Samedi 11 octobre

– Dès 9h jugements individuels des chiens par race par un jury international

– 13h démonstration de chiens de troupeau avec Guy Calazel et ses oies

– 15h ring d’honneur (toutes races confondues)

Concours jeune présentateurs (10-12 ans et 14-17ans)

Concours senior handling (18 à 99ans)

Grandes finales & remises de prix

Dimanche 12 octobre

– Dès 9h jugements individuels des chiens par race par un jury international

– 15h ring d’honneur (toutes races confondues)

Concours jeunes présentateurs (10-13 ans et 14-17 ans)

Grandes finales & remises de prix

Tout au long du week-end, stand animalier avec accessoires, sellerie, coussins, harnais, colliers et friandises naturelles.

Attention, ce n’est pas une foire au chiot, aucune vente de chiots n’est autorisée durant l’exposition. .

Avenue du Viguier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 70 10 05

English :

Nearly 1,500 dogs and 350 breeds will be judged by European experts. The event is decked out in pink for Pink October: a weekend of passion, sharing and solidarity.

German :

Rund 1500 Hunde und 350 Rassen werden von europäischen Experten beurteilt. Die Veranstaltung wird im Rahmen des Rosa Oktobers in Rosa gehalten: ein Wochenende voller Leidenschaft, Austausch und Solidarität.

Italiano :

Quasi 1.500 cani e 350 razze saranno giudicati da esperti europei. L’evento si tinge di rosa per l’Ottobre Rosa: un weekend di passione, condivisione e solidarietà.

Espanol :

Cerca de 1.500 perros y 350 razas serán juzgados por expertos europeos. El evento se engalana de rosa para el Octubre Rosa: un fin de semana de pasión, intercambio y solidaridad.

