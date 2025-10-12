Exposition canine nationale Langon

Exposition canine nationale Langon dimanche 12 octobre 2025.

6 Allée Marines Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’association attend plus de 1000 chiens pour l’occasion. Un jury international jugera les chiens selon 9 groupes.
Un concours de chiens juniors handling sera proposé dans l’après-midi.

Buvette, restauration et parking sur place   .

6 Allée Marines Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 39 24 85  contact@canine33.fr

