Exposition canine nationale Langon dimanche 12 octobre 2025.
6 Allée Marines Langon Gironde
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
L’association attend plus de 1000 chiens pour l’occasion. Un jury international jugera les chiens selon 9 groupes.
Un concours de chiens juniors handling sera proposé dans l’après-midi.
Buvette, restauration et parking sur place .
6 Allée Marines Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 39 24 85 contact@canine33.fr
