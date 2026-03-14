Exposition canine nationale

Parc de Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Pour la toute première fois dans notre ville de Saint-Jean-d’Angély, une Exposition Canine Nationale.

Un rendez-vous exceptionnel pour tous les passionnés de chiens, les curieux, les familles…

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Parc de Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 86 65 93 secretaire.act17@gmail.com

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English :

For the very first time in our town of Saint-Jean-d’Angély, a National Dog Show. An exceptional event for all dog lovers, curious visitors, families…

L’événement Exposition canine nationale Mazeray a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge