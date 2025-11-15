Exposition canine TARBES Tarbes

Exposition canine

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez diverses variétés de chiens lors de cette incroyable exposition canine !

Plus de 2 500 chiens venus de toute la France et de l’étranger.

Rencontrez des professionnels passionnés et informez-vous sur les différentes espèces d’animaux.

Ne manquez pas cet événement unique !

English :

Discover a wide variety of dogs at this incredible dog show!

Over 2,500 dogs from all over France and abroad.

Meet passionate professionals and learn about the different species of animal.

Don’t miss this unique event!

German :

Entdecken Sie bei dieser unglaublichen Hundeausstellung verschiedene Hundearten!

Mehr als 2 500 Hunde aus ganz Frankreich und dem Ausland.

Treffen Sie begeisterte Fachleute und informieren Sie sich über die verschiedenen Tierarten.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Ereignis nicht entgehen!

Italiano :

Scoprite le diverse varietà di cani in questa incredibile mostra canina!

Oltre 2.500 cani provenienti da tutta la Francia e dall’estero.

Incontrate professionisti appassionati e scoprite tutto sulle diverse specie di animali.

Non perdetevi questo evento unico!

Espanol :

Descubra distintas variedades de perros en esta increíble exposición canina

Más de 2.500 perros de toda Francia y del extranjero.

Conozca a profesionales apasionados y descubra todo sobre las diferentes especies de animales.

¡No se pierda este evento único!

