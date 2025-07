[Exposition Canine] Tourville-sur-Arques

[Exposition Canine] Tourville-sur-Arques samedi 26 juillet 2025.

[Exposition Canine]

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

Nos amis les plus fidèles mais surtout les plus classes vous attendent à l’Exposition Canine Nationale !

Spitz, Shetland, Irish wolfhound et d’autres magnifiques chiens sont prêts à montrer leurs jolis museaux le temps d’un week-end. Ces cadors vous réservent un défilé des plus distingués sur le thème du début du 18e siècle en plus de démonstrations tout le long des deux journées. Et quoi de mieux que le splendide château de Miromesnil pour vous accueillir !

Espace de restauration sur place.

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 38 19 canine76@wanadoo.fr

English : [Exposition Canine]

Our most loyal and classy friends are waiting for you at the National Dog Show!

Spitz, Shetland, Irish wolfhound and other magnificent dogs are ready to show off their beautiful muzzles for a weekend. They’ll be putting on a distinguished parade on the theme of the early 18th century, plus demonstrations throughout the two days. And what better venue than the splendid Château de Miromesnil!

Catering available on site.

German :

Unsere treuesten, aber vor allem klassenbesten Freunde erwarten Sie auf der Nationalen Hundeausstellung!

Spitz, Shetland, Irish Wolfhound und andere wunderschöne Hunde sind bereit, ihre hübschen Schnauzen ein Wochenende lang zu präsentieren. Diese Hunde bieten Ihnen eine Parade mit dem Thema « Anfang des 18. Jahrhunderts » sowie Vorführungen an beiden Tagen. Jahrhundert. Und wo könnte man das besser als im prächtigen Schloss Miromesnil!

Gastronomie vor Ort.

Italiano :

I nostri amici più fedeli e soprattutto di classe vi aspettano all’Esposizione Nazionale Canina!

Spitz, Shetland, Irish wolfhound e altri magnifici cani sono pronti a mostrare i loro bellissimi musi per un fine settimana. Questi cani di prim’ordine daranno vita a una sfilata di prim’ordine sul tema dell’inizio del XVIII secolo, oltre a dimostrazioni durante i due giorni. E quale luogo migliore se non lo splendido Château de Miromesnil!

Ristorazione disponibile sul posto.

Espanol :

En la Exposición Canina Nacional le esperan nuestros amigos más fieles y, sobre todo, con más clase

Spitz, Shetland, lobero irlandés y otros magníficos perros están listos para lucir sus hermosos hocicos durante un fin de semana. Estos perros de primera fila protagonizarán un desfile de lo más distinguido sobre el tema de principios del siglo XVIII, así como demostraciones a lo largo de los dos días. ¡Y qué mejor escenario que el espléndido castillo de Miromesnil!

Servicio de catering in situ.

L’événement [Exposition Canine] Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie