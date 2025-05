Exposition canine – Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot, 25 mai 2025 09:00, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Exposition canine Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Lors de cette journée plus de 700 chiens de toutes races seront jugés.

Des démonstrations d’agility, de cavage, de chiens de défense animeront cette journée ainsi que des animations gratuites pour les enfants.

Buvette et restauration sur place.

Il n’y aura pas de vente de chiots.

Parc des expositions Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 75 79 12 jvialettes@gmail.com

English : Exposition canine

Over 700 dogs of all breeds will be judged.

Demonstrations of agility, cavage and defense dogs will enliven the day, as will free entertainment for children.

Refreshments and catering on site.

There will be no puppy sales.

German : Exposition canine

An diesem Tag werden mehr als 700 Hunde aller Rassen beurteilt.

Vorführungen von Agility, Cavage und Verteidigungshunden werden diesen Tag beleben, ebenso wie kostenlose Animationen für Kinder.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Es werden keine Welpen verkauft.

Italiano :

Saranno giudicati più di 700 cani di tutte le razze.

Ci saranno dimostrazioni di agilità, cavage e difesa dei cani, oltre ad attività gratuite per i bambini.

Rinfreschi e cibo saranno disponibili sul posto.

Non è prevista la vendita di cuccioli.

Espanol : Exposition canine

Se juzgarán más de 700 perros de todas las razas.

Habrá demostraciones de agility, cavage y perros de defensa, así como actividades gratuitas para niños.

Habrá refrescos y comida in situ.

No habrá venta de cachorros.

