Exposition Capharnaüm Salle Delachaize Montcenis

Informations pratiques

Montcenis

Exposition Capharnaüm

Salle Delachaize 2 rue de l’Église Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :

2026-11-07

L’atelier collectif créatif Capharnaüm présente en exposition ses travaux annuels de peinture et sculpture.

Les techniques utilisées sont multiples : acrylique, huile, aquarelle, encre, dessins pierre noire, pastels, modelages et photos…

Nous invitons à cette occasion l’artiste-galeriste dijonnais Jean-Philippe Berger qui présentera ses toiles colorées sur le thème de l’enfance.

Le collectif est composé de 10 membres actifs, Alexis Avril, Geneviève Bisset, Anne Hadri, Annie Gorria, Antonella Manerin, Anne Mauchamp, Wolfgang Maudrich, Michèle Poichot, Caroline Richard, Simonette Usai.

Les œuvres exposées enrichiront le catalogue de la collection prêtée aux adhérents de l’association une fois par trimestre. Il est consultable sur le site http://atelier.capharnaum.free.fr/prets.html.

L’adhésion sera possible lors de l’exposition pour un montant annuel de 30 euros, prêt gratuit consenti aux écoles. .

Salle Delachaize 2 rue de l’Église Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 84 17 30 a.gorria@free.fe

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English : Exposition Capharnaüm

L’événement Exposition Capharnaüm Montcenis a été mis à jour le 2026-09-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II