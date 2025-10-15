Exposition Capsule Temporelle Morcenx-la-Nouvelle

Exposition Capsule Temporelle Morcenx-la-Nouvelle mercredi 15 octobre 2025.

4 Place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-10-15

fin : 2025-11-15

2025-10-15

Venez découvrir les photographies grands formats de la capsule temporelle du 15 octobre au 15 novembre à l’Office de Tourisme

Vous y apercevrez peut être vos, amis, familles, ainsi que des proches. Pour ceux qui le souhaitent nous laissons des livrets à disposition gratuitement pour les participants de cette magnifique journée ! .

4 Place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Exposition Capsule Temporelle

Come and see the large-format photographs of the time capsule from October 15 to November 15 at the Tourist Office

You may see your friends, family and loved ones. Booklets are available free of charge for participants

German : Exposition Capsule Temporelle

Entdecken Sie die großformatigen Fotografien der Zeitkapsel vom 15. Oktober bis zum 15. November im Tourismusbüro

Vielleicht erblicken Sie dort Ihre, Freunde, Familie sowie Verwandte. Für diejenigen, die es wünschen, lassen wir kostenlos Hefte für die Teilnehmer bereitliegen

Italiano :

Venite a vedere le fotografie di grande formato della capsula del tempo dal 15 ottobre al 15 novembre presso l’Ufficio del Turismo

Potreste vedere i vostri amici, familiari e persone care. I libretti sono disponibili gratuitamente per coloro che desiderano partecipare

Espanol : Exposition Capsule Temporelle

Venga a ver las fotografías de gran formato de la cápsula del tiempo del 15 de octubre al 15 de noviembre en la Oficina de Turismo

Allí podrá ver a sus amigos, familiares y seres queridos. Los folletos están disponibles gratuitamente para quienes deseen participar

