Exposition Capsules du Monde Péronne

Exposition Capsules du Monde

3, place du Commandant Louis Daudré Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-05

À travers l’exposition Capsules du Monde, découvrez des œuvres rares venues d’ailleurs, dont d’étonnantes cartes postales du Mexique, illustrées d’oiseaux colorés en collage de plumes.

Témoignages poétiques d’un art populaire vibrant, ces trésors dialoguent avec d’autres objets des collections du musée. Chaque capsule de culture est une fenêtre ouverte sur le monde. Un parcours sensible et dépaysant, pour petits et grands curieux.

L’accès au musée se fait par l’accueil de la mairie.

3, place du Commandant Louis Daudré Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 10

English :

In Capsules du Monde, discover rare works from around the world, including astonishing postcards from Mexico, illustrated with colorful feather collage birds.

Poetic testimonies to a vibrant folk art, these treasures interact with other objects from the museum?s collections. Each culture capsule is an open window on the world. A sensitive and exotic journey, for curious young and old alike.

Access to the museum is via the Town Hall reception desk.

German :

In der Ausstellung Capsules du Monde entdecken Sie seltene Kunstwerke aus anderen Ländern, darunter erstaunliche Postkarten aus Mexiko, die mit bunten Vögeln aus Federkielen illustriert sind.

Diese Schätze sind poetische Zeugnisse einer pulsierenden Volkskunst und treten in einen Dialog mit anderen Objekten aus den Sammlungen des Museums. Jede Kulturkapsel ist ein Fenster zur Welt. Ein sensibler und exotischer Rundgang für kleine und große Neugierige.

Der Zugang zum Museum erfolgt über den Empfang des Rathauses.

Italiano :

In Capsules du Monde, scoprite opere rare provenienti da altre parti del mondo, tra cui sorprendenti cartoline dal Messico, illustrate con uccelli colorati realizzati con collage di piume.

Testimonianze poetiche di una vivace arte popolare, questi tesori interagiscono con altri oggetti delle collezioni del museo. Ogni capsula culturale è una finestra aperta sul mondo. È un viaggio sensibile ed esotico, per grandi e piccini curiosi.

L’accesso al museo avviene attraverso la reception del Municipio.

Espanol :

En Capsules du Monde, descubra obras raras de otras partes del mundo, entre ellas asombrosas postales de México, ilustradas con coloridos pájaros hechos con plumas collage.

Estos tesoros son testimonios poéticos de un vibrante arte popular, e interactúan con otros objetos de las colecciones del museo. Cada cápsula cultural es una ventana abierta al mundo. Es un viaje sensible y exótico, para jóvenes y mayores curiosos.

Se accede al museo por la recepción del Ayuntamiento.

