Exposition Capton, Bestiaire Peinture à l’huile Galerie Municipale Bernard Nonnet Erquy

Erquy

Exposition Capton, Bestiaire Peinture à l’huile

Galerie Municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-15

Capton est un excellent peintre animalier français dans la filiation, n’ayons pas peur de le formuler, de l’artiste Rosa Bonheur ; il le revendique très justement.

Il étudie aux Beaux-arts d’Orléans et en sort en 1981.

Il expérimente à partir de 1991 la peinture à l’huile qu’il ne quitte plus, et devient ce prestigieux peintre animalier amoureux de la nature.

Il remporte de nombreux prix en France et à l’Étranger, dernièrement

– Animal Art Bruxelles septembre 2022 Médaille d’argent

– Médaille d’or du Salon National des Artistes Animalier Français 2022

– Médaille de bronze au Salon des Artistes Français 2025

– Prix Roger B. BARON de la Ville de Bry sur Marne 2025

– Invité d’honneur du Salon de la Société Nationale des Artistes Animaliers 2025

Depuis ses premières expositions, il n’a jamais cessé de faire partie des artistes contemporains animaliers français plébiscités par de nombreuses galeries en France à Paris, la galerie Courcelles le représente.

Il est également présenté en Europe et aux États Unis.

Texte de Gil BASTIDE, Galeriste

Visite artistique le vendredi 17 avril à 18h.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la galerie

Du mercredi au vendredi 15h à 18h

Week-end et jours fériés 10h à 13h puis 15h à 18h .

Galerie Municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

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English :

L’événement Exposition Capton, Bestiaire Peinture à l’huile Erquy a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor