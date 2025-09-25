Exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes Alençon

Exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes

8 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-16 08:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

En 2020, la redécouverte fortuite d’un fonds photographique a révélé un témoignage poignant de la sphère de l’intime à Vimoutiers dans l’entre-deux guerres. Pendant près de 70 ans, une capsule de cette mémoire fut conservée dans les combles d’une maison sortie indemne des bombardements. Ces quelque 4 000 photographies sont un rare témoignage de la cité ornaise, détruite à 80 % en 1944, et de la vie de ses habitants.

Les photographes ayant exercé dans ce studio, Ledanois, Maçon puis Savoie, ont été des témoins de ce temps, représentant les événements rythmant la vie sociale dans les années 1920 et 1930.

L’exposition présentera une sélection de photos mises en parallèle de la pratique actuelle de la photographie afin d’amener à une réflexion sur la ritualisation de la pratique au cours du temps ainsi que sur les mutations des espaces vécus.

Exposition conçue par les étudiants du master patrimoine de l’Université de Caen-Normandie en partenariat avec les Archives départementales de l’Orne et la Société historique de Vimoutiers.

Inscription préalable obligatoire au 02 33 81 23 00 .

