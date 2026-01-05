Exposition « Caresse de la paume » – Yvon Lunven Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 4 – 28 février Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

À Plougoumelen, Yvon Lunven pratique la collagraphie (matières détournées), le monotype et l’eau-forte sur zinc pour créer des univers oniriques et colorés. Entrée libre.

Installé à Plougoumelen, Yvon Lunven explore trois techniques : la collagraphie, le monotype et la gravure à l’eau-forte. La collagraphie, née au 20e siècle, consiste à coller des matières fines sur une plaque pour l’imprimer. Yvon utilise grains de café, colle, paillettes ou papier texturé. Il a une affinité particulière pour le ruban adhésif, qu’il détourne depuis 2006 pour créer formes et textures abstraites. Le monotype, à la manière de Degas, s’ancre dans son quotidien. Passionné de marche, il capte les instants d’émerveillement, puis les retranscrit en atelier sur plaque de cuivre. Il applique et essuie l’encre au coton, jouant sur le clair-obscur. Plus il essuie, plus la lumière surgit. Chaque tirage est unique. Enfin, la gravure à l’eau-forte, technique du 16e siècle, lui permet de dessiner des mondes oniriques. Gravée sur zinc, chaque œuvre peut être imprimée en plusieurs exemplaires, souvent en couleur.

_**Vernissage et visite de l’exposition en présence de l’artiste le samedi 28 février à 11h.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T18:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren
Le Triskell
ploeren
Ploeren 56880
Morbihan



