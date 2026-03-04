Exposition Carlos Schwabe, Musée d’art et d’histoire, Genève

Exposition Carlos Schwabe Samedi 7 mars, 11h00 Musée d’art et d’histoire

Entrée libre

Visite inaugurale de l’exposition avec Marie-Ève Celio et Milan Garcin, commissaires de l’exposition

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

