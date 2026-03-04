Exposition Carlos Schwabe, Musée d’art et d’histoire, Genève

Exposition Carlos Schwabe Dimanche 22 mars, 15h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T15:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T15:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:00:00+01:00

Visite commentée en compagnie d’une historienne de l’art

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite commentée

DR