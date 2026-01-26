Exposition Carnaval Entà que venga eth primtemps ! TARBES Tarbes

Exposition Carnaval Entà que venga eth primtemps !

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-02

fin : 2026-03-01

2026-02-02

Exposition proposée par l’association Ligams en partenariat avec l’association PARLEM ! dans le cadre de la Quinzaine des langues régionales (organisée en Région Occitanie du 16 février au 1er mars 2026).

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Présentation de l’exposition

Les fêtes de carnaval connaissent un renouveau en Bigorre ces dernières décennies grâce à l’action de structures associatives et de municipalités. Cette exposition s’inscrit dans cette dynamique.

Elle est le fruit d’une collaboration entre l’association Ligams à Ibos, l’anthropologue Thierry Truffaut et la Direction des Archives et des patrimoines du Département des Hautes-Pyrénées (Culture occitane et territoires, Archives départementales).

Au fil des panneaux, elle propose une exploration symbolique des carnavals traditionnels à travers une présentation de ces pratiques très anciennes et répandues dans un vaste espace européen pour mieux ancrer les nouveaux rituels carnavalesques en Bigorre.

Les illustrations réalisées par Chantal Daquo pour cette exposition, ainsi que les nombreuses photos de carnavals, viennent mettre en évidence la puissance de ces festivités traditionnelles qui savent si bien se réinventer.

A l’occasion de cette exposition, deux- demies journées d’animations seront assurées par l’Association PARLEM ! pour s’initier, se perfectionner et jouer en occitan

Mercredi 18 février à partir de 14h

2 heures d’animations à destination des enfants

– Lecture de contes

– Découverte de jeux traditionnels de mains ou jeux d’extérieur en fonction de la météo/du sol

– Jeu du Qui est-ce ?

– Rondes

Mercredi 25 février à partir de 14h

2 heures d’animations à destination des adultes

– Sensibilisation au Gascon > Atelier d’écriture avec les palancas (passerelles) (création de textes courts, en rimes)

– Mots français venus de l’occitan

– Jeu du “Qui est-ce ?”

– Jeux traditionnels

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 39 69 65 maisonregion.tarbes@laregion.fr

English :

Exhibition organized by the Ligams association in partnership with the PARLEM! association as part of the Regional Languages Fortnight (organized in the Occitanie region from February 16 to March 1, 2026).

Opening hours

Monday to Friday, 9am to 12:30pm and 1:30pm to 5pm

Exhibition presentation:

Carnival festivities have been enjoying a revival in Bigorre in recent decades, thanks to the efforts of associations and local authorities. This exhibition is part of this dynamic.

It is the fruit of collaboration between the Ligams association in Ibos, anthropologist Thierry Truffaut and the Archives and Heritage Department of the Hautes-Pyrénées (Occitan Culture and Territories, Departmental Archives).

The panels offer a symbolic exploration of traditional carnivals, presenting these age-old practices that are widespread across a vast area of Europe and helping to anchor new carnival rituals in Bigorre.

The illustrations created by Chantal Daquo for this exhibition, as well as the numerous photos of carnivals, highlight the power of these traditional festivities that know how to reinvent themselves so well.

To coincide with the exhibition, the PARLEM! association will be offering two half-day events to learn, improve and play in Occitan:

Wednesday February 18 from 2pm

2 hours of activities for children:

– Storytelling

– Discovery of traditional hand games or outdoor games depending on weather/ground conditions

– Who’s this?

– Rounds

Wednesday, February 25 from 2pm

2 hours of activities for adults:

– Raising awareness of Gascon > Writing workshop with palancas (bridges) (creation of short, rhyming texts)

– French words from Occitan

– Who is this?

– Traditional games

