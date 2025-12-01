Exposition carnaval Grottes Préhistoriques de Sare Sare
Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-28
2026-02-09
A l’occasion du carnaval de Sare, découvrez l’exposition préparée par les écoles du village (école publique, école Saint-Joseph, Olhain Ikastola), à la salle d’accueil des grottes de Sare, du 9 au 28 février 2026.
L’exposition sera à découvrir gratuitement tous les jours de 13h à 17h. .
