Exposition Carnet de Voyage

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:30:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-09 2026-05-10

3 carnettistes invités cette année Isabelle Corcket, Vincent Andrieu et Jean-Paul Rousseau

3 carnettistes invités cette année Isabelle Corcket, Vincent Andrieu et Jean-Paul Rousseau. Des artistes locaux Agnès Martin (Figeac), Les Croqueurs du Lieu commun, les Urban sketchers de Rocamadour, les élèves des collèges…

.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 31 32 73 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 guest artists this year: Isabelle Corcket, Vincent Andrieu and Jean-Paul Rousseau

L’événement Exposition Carnet de Voyage Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne