Exposition « Carnet de voyages au Croisic » par Gildas Chasseboeuf, illustrateur – derniers jours 20 et 21 septembre La Galerie Chapleau Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Gildas Chasseboeuf pratique le dessin et l’illustration depuis une vingtaine d’années, il réalise de nombreux carnets de voyage en Bretagne et en Europe. Ses attaches familiales croisicaises font de la cité une source récurrente d’inspiration entre mer et patrimoine. De croquis en dessins, de promenade en découvertes, l’artiste dévoile ses aperçus et ses inattendus du Croisic. Un carnet de voyage à domicile qui a fait l’objet d’une édition en vente à la galerie.

La Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr

Une collection de 70 portraits de personnalités croisicaises liées à la mer, illustrée par Laurent Corvaisier. Mise à l'honneur et sauvegarde de la mémoire des savoir-faire d'un port de pêche

