Exposition « Carnet de voyages au Croisic » par Gildas Chasseboeuf, illustrateur – rencontre avec l’artiste La Galerie Chapleau Le Croisic dimanche 21 septembre 2025.

groupe limité à 12 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Gildas Chasseboeuf pratique le dessin et l’illustration depuis une vingtaine d’années, il réalise de nombreux carnets de voyage en Bretagne et en Europe. Ses attaches familiales croisicaises font de la cité une source récurrente d’inspiration entre mer et patrimoine. De croquis en dessins, de promenade en découvertes, l’artiste dévoile ses aperçus et ses inattendus du Croisic. Le public pourra le rencontrer à deux reprises le dimanche 21 septembre.

La Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr 02 40 23 00 70

