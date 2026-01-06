Exposition: Livres d’artistes Photographies (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde
Exposition: Livres d’artistes Photographies (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde mardi 7 avril 2026.
Exposition: Livres d’artistes Photographies (Médiathèque centre ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25
La médiathèque est riche d’une collection de 303 livres d’artistes.
Du 7 au 25 avril, une sélection sera présentée dans le grand hall, n’hésitez pas à venir la découvrir!
Entrée libre sous les horaires d’ouverture de la Médiathèque. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
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L’événement Exposition: Livres d’artistes Photographies (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme
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