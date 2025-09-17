EXPOSITION “CARNETS DE CHANTIER” RESTAURATION DU PAILEBOT MIGUEL CALDENTEY Port-Vendres

EXPOSITION “CARNETS DE CHANTIER” RESTAURATION DU PAILEBOT MIGUEL CALDENTEY Port-Vendres mercredi 17 septembre 2025.

EXPOSITION “CARNETS DE CHANTIER” RESTAURATION DU PAILEBOT MIGUEL CALDENTEY

Caserne du fer à Cheval Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-09-17

Marie-José Doutres racontent la restauration du Miguel Caldentey, classé Monument historique, à travers dessins et notes. Un film documentaire complète cette immersion, Inauguration de l’exposition le mercredi 17 septembre suivi d’ une rencontre avec l’artiste et les protagonistes du film.

Caserne du fer à Cheval Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78

English :

Marie-José Doutres recount the restoration of the Miguel Caldentey, a listed historic monument, through drawings and notes. A documentary film completes this immersion. The exhibition opens on Wednesday September 17, followed by a meeting with the artist and the film?s protagonists.

German :

Marie-José Doutres erzählen anhand von Zeichnungen und Notizen von der Restaurierung des Miguel Caldentey, der als historisches Monument eingestuft wurde. Ein Dokumentarfilm vervollständigt dieses Eintauchen. Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch, den 17. September, gefolgt von einem Treffen mit dem Künstler und den Protagonisten des Films.

Italiano :

Marie-José Doutres racconta il restauro del Miguel Caldentey, un edificio classificato, attraverso disegni e appunti. La mostra sarà inaugurata mercoledì 17 settembre e sarà seguita da un incontro con l’artista e i protagonisti del film.

Espanol :

Marie-José Doutres relata la restauración del Miguel Caldentey, edificio protegido, a través de dibujos y apuntes. La exposición se inaugura el miércoles 17 de septiembre, seguida de un encuentro con la artista y los protagonistas de la película.

