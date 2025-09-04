Exposition Carnets de vie, traces intérieures et autres supports Dans les vitrines de l’Accorderie Die

Exposition Carnets de vie, traces intérieures et autres supports

Dans les vitrines de l’Accorderie 21 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-25

2025-09-04

Vernissage le mercredi 10 septembre de 16h à 19h avec un atelier ludique facultatif.

Dans les vitrines de l’Accorderie 21 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

Opening on Wednesday, September 10 from 4pm to 7pm, with an optional fun workshop.

German :

Vernissage am Mittwoch, den 10. September, von 16.00 bis 19.00 Uhr mit einem optionalen spielerischen Workshop.

Italiano :

Apertura mercoledì 10 settembre dalle 16.00 alle 19.00, con un laboratorio ludico facoltativo.

Espanol :

Inauguración el miércoles 10 de septiembre de 16.00 a 19.00 horas, con un taller lúdico opcional.

