Exposition Carnets de Voyage Champigny-sur-Veude

Chaque année, au mois d’octobre, le festival « Et si on en parlait ? », organisé par le Département, réunit de nombreuses bibliothèques autour d’un thème commun pouvant porter à débat. Le thème de cette année est le voyage.

A cette occasion, la bibliothèque de Champigny-sur-Veude accueille une expostion des carnets de voyage de

Clotilde Boutrolle, Mélanie Lusseault, Yann Baujouan et Marc Sautereau, ainsi que le collectif « Les feuilles libres ». .

Bibliothèque Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 74 68 bibchampigny@hotmail.fr

English :

Every year in October, the « Et si on en parlait? » festival, organized by the Département, brings together numerous libraries to discuss a common theme. This year’s theme is travel.

German :

Jedes Jahr im Oktober versammelt das vom Département organisierte Festival « Et si on en parle? » zahlreiche Bibliotheken zu einem gemeinsamen Thema, das zu Diskussionen anregen kann. Das diesjährige Thema lautet « Reisen ».

Italiano :

Ogni anno, in ottobre, il festival « Et si on en parlait? », organizzato dal Dipartimento, riunisce un gran numero di biblioteche per discutere un tema comune. Quest’anno il tema è il viaggio.

Espanol :

Todos los años en octubre, el festival « Et si on en parlait? », organizado por el Departamento, reúne a un gran número de bibliotecas para debatir sobre un tema común. El tema de este año son los viajes.

