Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier Médiathèque de Chauffailles Chauffailles
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque de Chauffailles · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier
Médiathèque de Chauffailles 4 rue Elie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-10-31
Dans cette exposition, Joss et Gil vous emmènent sur leur voilier Jiloumé, vers la Polynésie en passant par le Panama. Bon voyage à tous ceux qui vont tenter l’aventure !
Vernissage le samedi 31 octobre : 15h projection du documentaire / 16h vernissage de l’exposition .
Médiathèque de Chauffailles 4 rue Elie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
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English : Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier
L’événement Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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