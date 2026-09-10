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Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier Médiathèque de Chauffailles Chauffailles

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque de Chauffailles · Chauffailles

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque de Chauffailles
Adresse
4 rue Elie Maurette
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chauffailles

Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier

Médiathèque de Chauffailles 4 rue Elie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-10-31

Dans cette exposition, Joss et Gil vous emmènent sur leur voilier Jiloumé, vers la Polynésie en passant par le Panama. Bon voyage à tous ceux qui vont tenter l’aventure !
Vernissage le samedi 31 octobre : 15h projection du documentaire / 16h vernissage de l’exposition   .

Médiathèque de Chauffailles 4 rue Elie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29  quaidesmots@bsb71.fr

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English : Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier

L’événement Exposition : Carnets de voyage d’un petit voilier Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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