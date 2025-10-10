Exposition Carnets de voyage en Morvan Office de Tourisme Les Settons Montsauche-les-Settons

Exposition Carnets de voyage en Morvan

Office de Tourisme Les Settons Maison des Grands Lacs Montsauche-les-Settons

Gratuit

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-10

Vernissage le vendredi 10 octobre à 16h à la Maison des Grands Lacs.

Carnet de Voyage en Morvan est un projet de territoire qui a rapproché des habitant.es de différentes communes pour partager leurs espaces par le dessin. Se permettre de tracer, écrire, dessiner. Être dehors. Être ensemble. Les regards et les émotions liés au paysage se mêlent au fil du voyage.

Projet imaginé et mené par le service culture de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs.

Dessins réalisés par les habitant.es lors de 12 ateliers-balades menés par l’artiste paysagiste Lily Wanat de mars à juillet 2025.

Conception graphique des trois carnets et de la carte sensible par Jennifer Meeûs. .

Office de Tourisme Les Settons Maison des Grands Lacs Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

