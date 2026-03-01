Exposition Carnets de voyage La Bazoche-Gouet
samedi 7 mars 2026
Médiathèque Madeleine Riffaud La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Mercredi 2026-03-07
2026-05-27
2026-03-07
Exposition d’aquarelles de Jean-Yves Sauze, Carnets de Voyage .
Entrée libre au horaires d’ouverture de la médiathèque.
Vernissage de l’exposition le samedi 7 mars 2026 à 10h30.
Médiathèque Madeleine Riffaud La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 26 29
English :
Exhibition of watercolors by Jean-Yves Sauze, Carnets de Voyage .
Free admission during library opening hours.
Opening of the exhibition on Saturday March 7, 2026 at 10:30 am.
