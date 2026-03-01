Exposition Carnets de voyage La Bazoche-Gouet

Exposition Carnets de voyage

Médiathèque Madeleine Riffaud La Bazoche-Gouet

Début : Mercredi 2026-03-07

fin : 2026-05-27

2026-03-07

Exposition d’aquarelles de Jean-Yves Sauze, Carnets de Voyage .

Entrée libre au horaires d’ouverture de la médiathèque.

Vernissage de l’exposition le samedi 7 mars 2026 à 10h30.

Médiathèque Madeleine Riffaud La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Exhibition of watercolors by Jean-Yves Sauze, Carnets de Voyage .

Free admission during library opening hours.

Opening of the exhibition on Saturday March 7, 2026 at 10:30 am.

