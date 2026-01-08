Exposition Carnets de voyage par les Rural Sketcheurs au bureau de tourisme Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques

Exposition Carnets de voyage par les Rural Sketcheurs au bureau de tourisme

du 16 au 28 février Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône

Les Rural Sketcheurs , groupe des carnettistes de Rians et de Jouques vous invite à découvrir leurs carnets de voyages croqués ici ou là… Un accrochage permanent sera présenté au bureau de tourisme. Le vernissage aura lieu le vendredi 13 février à 18h.

Pour approfondir l’exposition, des permanences-atelier avec deux accompagnatrices carnettistes vous seront proposées pour exposer dessiner et dévoiler les carnets. Si beau le temps le permet, cela se fera en extérieur à proximité du bureau de tourisme. Retenez les dates lundi de 14h à 16h, mercredi de 10h à 12h, vendredi de 15h-17h, samedi de 10h à 12h (lieu à déterminer). .

Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 75 04 tourisme@jouques.fr

English :

The Rural Sketchers, a group of sketch artists from Rians and Jouques, invite you to discover their travel sketchbooks captured here and there… A permanent exhibition will be on display at the tourist office. The opening will take place on Friday, February 13th at 6 pm.

