Exposition Carol Descordes La Ferté-Bernard

Née dans une famille de galeristes, Carol Descordes hérite très tôt de la culture et des codes de l’art classique. C’est au cœur de cet univers qu’elle développe un regard sensible, nourri d’histoire de l’art et d’une exigence esthétique.

Installée dans les collines du Perche, elle s’engage dans un travail photographique centré sur le paysage forestier qui l’entoure. Ces recherches, à la fois sensibles et contemplatives, donnent naissance à plusieurs ouvrages et expositions.

Sa rencontre avec l’antiquaire Sylvain Chériau marque un tournant. Elle puise dans sa double culture classique et visuelle pour entamer une série consacrée à la nature morte, genre pictural qu’elle revisite avec finesse. Elle maîtrise l’éclairage et la mise en scène avec une précision rare, recréant la lumière douce et les tons justes propres à la peinture ancienne. En tant qu’héritière du monde des antiquaires, elle connaît les secrets de composition, les matières, les gestes, et les objets.

Deux visites commentées sont proposées Samedi 14 février à 11h Samedi 14 mars à 11h. Vernissage jeudi 5 février à 18h30 .

