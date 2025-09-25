Exposition « Carole Benzaken, rien de nouveau sous le soleil » au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Exposition « Carole Benzaken, rien de nouveau sous le soleil » au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-25 10:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2025-09-25

Le musée de Tessé organise une toute nouvelle exposition d’art contemporain avec l’artiste peintre Carole Benzaken.

En 2006, Carole Benzaken installe son atelier dans une ferme en Mayenne, non loin du Mans. Elle se rend alors au musée de Tessé et fait la découverte de la Vanité de Philippe de Champaigne. C’est là le point de départ de cette exposition qui interroge le passage du temps et le mouvement, deux thèmes déjà d’actualité au 17e siècle. L’exposition regroupe plus d’une soixantaine d’œuvres, mêlant différents matériaux et techniques tels que la peinture, le dessin, l’estampe et la vidéo. Une grande attention est portée aux jeux d’ombres et de lumières notamment grâce à la présence de dispositifs rétroéclairés.

Depuis près de 30 ans, Carole Benzaken compose une œuvre constituée de flous, de strates, de couches mais aussi de couleurs vives, de noirs et de blancs intenses. Elle associe petits et grands formats et utilise des motifs comme celui du végétal pour opposer la vitesse du quotidien au renouvellement lent et méditatif de la nature. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

The Musée de Tessé is organizing a brand-new contemporary art exhibition featuring painter Carole Benzaken.

German :

Das Musée de Tessé organisiert eine brandneue Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit der Malerin Carole Benzaken.

Italiano :

Il Musée de Tessé organizza una nuova mostra d’arte contemporanea con la pittrice Carole Benzaken.

Espanol :

El Museo de Tessé organiza una nueva exposición de arte contemporáneo de la pintora Carole Benzaken.

