Exposition Carole Burban, plasticienne Espace ACANTHE La Ferté-Loupière

Exposition Carole Burban, plasticienne

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Carole Burban

Les pierres, par leurs formes, par leur matière, interpellent Carole Burban. La nature fait une partie du travail, le reste Carole s’en occupe. Et on ne sait pas ou est la limite, tant est subtile l’osmose entre la pierre et la pâte à papier. Ce dialogue entre l’artiste et la pierre rencontrée au hasard de ses promenades donne naissance à des animaux, des personnages, des visages. Ses oeuvres modernes, stylisées, se rapprochent des origines de l’art et sa démarche nous fait même penser à nos lointains ancêtres qui voyaient des animaux sur les reliefs des parois rocheuses des cavernes. A voir absolument.

CV

Très tôt réceptive à l’art vernaculaire, Carole Burban se forme aux Arts Appliqués à Paris, puis collabore avec des agences renommées en design graphique. Loin du monde virtuel de la création numérique, c’est dans un atelier de mosaïque qu’elle retrouve le plaisir de manier des outils et transformer des matériaux. À Montreuil, elle assiste pendant un an l’artiste Wabé, qui lui transmet sa passion pour le papier-mâché. Elle trouve l’inspiration dans l’art populaire des cultures non-occidentales ou dans l’observation des animaux pour créer des objets singuliers. .

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Carole Burban, plasticienne

L’événement Exposition Carole Burban, plasticienne La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !