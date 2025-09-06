Exposition Carole Fagot BlaiseFactory Impasse Jean-Luc Blaise Trouville-sur-Mer

Exposition de l’artiste Carole Fagot.

Du 6 au 12 septembre.

Tous les jours de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.

English : Exposition Carole Fagot BlaiseFactory

Exhibition by artist Carole Fagot.

From September 6 to 12.

Daily from 3.30 pm to 6.30 pm and by appointment.

German : Exposition Carole Fagot BlaiseFactory

Ausstellung der Künstlerin Carole Fagot.

Vom 6. bis 12. September.

Täglich von 15:30 bis 18:30 Uhr und nach Vereinbarung.

Italiano :

Mostra dell’artista Carole Fagot.

Dal 6 al 12 settembre.

Tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 e su appuntamento.

Espanol :

Exposición de la artista Carole Fagot.

Del 6 al 12 de septiembre.

Todos los días de 15.30 a 18.30 h. y con cita previa.

