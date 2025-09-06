Exposition Carole Fagot BlaiseFactory Impasse Jean-Luc Blaise Trouville-sur-Mer
Exposition Carole Fagot BlaiseFactory Impasse Jean-Luc Blaise Trouville-sur-Mer samedi 6 septembre 2025.
Exposition Carole Fagot BlaiseFactory
Impasse Jean-Luc Blaise 62 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados
Début : Lundi Lundi 2025-09-06 15:30:00
fin : 2025-09-12 18:30:00
2025-09-06
Exposition de l’artiste Carole Fagot.
Du 6 au 12 septembre.
Tous les jours de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
Impasse Jean-Luc Blaise 62 rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer
06 65 58 55 77
blaisefactory.com .
Impasse Jean-Luc Blaise 62 Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 65 58 57 77
English : Exposition Carole Fagot BlaiseFactory
Exhibition by artist Carole Fagot.
From September 6 to 12.
Daily from 3.30 pm to 6.30 pm and by appointment.
German : Exposition Carole Fagot BlaiseFactory
Ausstellung der Künstlerin Carole Fagot.
Vom 6. bis 12. September.
Täglich von 15:30 bis 18:30 Uhr und nach Vereinbarung.
Italiano :
Mostra dell’artista Carole Fagot.
Dal 6 al 12 settembre.
Tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 e su appuntamento.
Espanol :
Exposición de la artista Carole Fagot.
Del 6 al 12 de septiembre.
Todos los días de 15.30 a 18.30 h. y con cita previa.
