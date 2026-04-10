EXPOSITION CAROLE NOUET SOPHIE BLANC Villesèquelande

Villesèquelande

EXPOSITION CAROLE NOUET SOPHIE BLANC

Ecluse de Villesèque Villesèquelande Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-01

L’exposition présente les œuvres de deux artistes autour du lien entre art et végétal.

Carole Nouet explore des supports fragiles et évolutifs, du papier recyclé aux éléments végétaux, qu’elle utilise comme surfaces vivantes. Inspirée par l’épiphytisme, elle crée des compositions où les plantes deviennent à la fois support et sujet, intégrant le passage du temps à son travail.

Sophie Blanc, quant à elle, transforme des éléments végétaux en sculptures épurées recouvertes de feuille d’or. Ses œuvres, à la fois fragiles et précieuses, mettent en lumière la beauté éphémère du vivant et invitent à une réflexion poétique sur la nature et sa préservation.

Vernissage 11 juillet à 19 h

Parking obligatoire pour les voitures, 32 rue Georges Brassens à Villesèquelande puis 10 min de marche jusqu’à La Maison des Arts et de la Nature (suivez les panneaux).

Les personnes à mobilité réduite, veuillez contacter le 06 88 64 12 38 pour adapter votre visite.

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Ecluse de Villesèque Villesèquelande 11170 Aude Occitanie contact@grainsdart.com

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English :

The exhibition features works by two artists focusing on the link between art and plants.

Carole Nouet explores fragile, evolving supports, from recycled paper to plant elements, which she uses as living surfaces. Inspired by epiphytism, she creates compositions in which plants become both support and subject, integrating the passage of time into her work.

Sophie Blanc, for her part, transforms plant elements into pure sculptures covered in gold leaf. Her works, both fragile and precious, highlight the ephemeral beauty of living things and invite poetic reflection on nature and its preservation.

Opening ? July 11, 7 p.m

Mandatory parking for cars, 32 rue Georges Brassens, Villesèquelande, then 10 min walk to La Maison des Arts et de la Nature (follow signs).

For people with reduced mobility, please contact 06 88 64 12 38 to adapt your visit.

L’événement EXPOSITION CAROLE NOUET SOPHIE BLANC Villesèquelande a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme