Exposition Caroline Moreau Ussel

6 Rue de l’Église Ussel Corrèze
Début : 2026-03-30 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
2026-03-30
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Caroline Moreau.
Vernissage samedi 4 avril à partir de 10h .
6 Rue de l’Église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderoche@sfr.fr
