Exposition Caroline Moreau Ussel

Exposition Caroline Moreau

6 Rue de l’Église Ussel Corrèze

Début : 2026-03-30 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-03-30

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Caroline Moreau.

Vernissage samedi 4 avril à partir de 10h .

+33 6 80 64 52 96 aiguaderoche@sfr.fr

